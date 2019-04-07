В поселке Луганской области в результате обстрела снаряд попал в крышу дома

07.04.2019 13:33

В ходе обстрела в поселке Золотое-4 в Луганской области повреждена крыша дома и автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Вчера со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района», - говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряд попал в дом по улице Первая Свободная и повредил крышу, а также припаркованный неподалеку автомобиль. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Правоохранители внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).