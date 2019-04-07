- Горели целые сутки: ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР»10:30
- КПВВ в Марьинке остаются закрытыми: водителей просят ехать в объезд09:42
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- На Луганщине боевики обстреляли Золотое-419:00
- Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ18:15
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО17:27
- "Паспорт ЛНР" оккупанты теперь выдают только после сдачи отпечатков пальцев14:50
- Как переселенцам с Донбасса и Крыма получить нужную помощь: важные пояснения13:52
- В поселке Луганской области в результате обстрела снаряд попал в крышу дома13:33
В ВСУ рассказали о ночном взрыве в Первомайске - обломки техники "ЛНР" разметало по всей округе
Взрыв, напугавший оккупированный Первомайск поздно ночью 5 апреля, случился по вине террористов "ЛНР". Взорвалась техника боевиков.
О том, что на самом деле произошло в Первомайске, рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".
В пятницу, 5 ноября, за 15 - 20 минут до полуночи оккупированный Первомайск и близлежащие населенные пункты разбудил мощнейший взрыв. Жители в соцсетях рассказали, что небо осветило яркое зарево. "Фейерверк" видели даже на позиции ВСУ в 13 км от места произошедшего. Штефан со ссылкой на соцсети уверяет, что в Первомайске в ту ночь взлетел на воздух "Урал" боевиков "ЛНР", груженный боеприпасами. Случилось это у педагогического техникума №31, который в свою базу превратил 6-й полк "народной милиции" террористической "ЛНР". "Жертв нет, но фейерверк был хорошенький", - отметил офицер ВСУ. "Все-таки, предвыходной "Боярышник" дал о себе знать, водитель "Урала" вскоре получит награду "За содействие ВС Украины"" - постебался Штефан.
Теги: Донбасс, Первомайск, взрыв, жертвы, ЛНР, боевики, ВСУ, военная техника, соцсети
- Огромный взрыв у боевиков "ЛНР" напугал Первомайск: "Так мощно жахнуло, зарево на все небо и горит посадка". ВИДЕО
- Разгром танков, пушек и "Уралов" "ЛНР" под Луганском
- РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе
- РФ окружила Украину мощными дивизиями "Прорыв", отдав им в подчинение боевиков "Л/ДНР", - Муженко о тактике Кремля
- Боевики похвастались "ликвидацией" военной техники ВСУ под Горловкой
- Горели целые сутки: ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР»10:30
- Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли10:25
- КПВВ в Марьинке остаются закрытыми: водителей просят ехать в объезд09:42
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку19:40
- На Луганщине боевики обстреляли Золотое-419:00
- Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ18:15
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО17:27
- Украину накроют грозовые дожди11:00
- Приметы на 8 апреля: что категорически нельзя делать в день Благовеста10:45
- Горели целые сутки: ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР»10:30
- Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли10:25
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- КПВВ в Марьинке остаются закрытыми: водителей просят ехать в объезд09:42
- В Украине изменят пенсионную систему: вынужденная мера09:30
- У берегов аннексированного Крыма произошло землетрясение09:16
- Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака09:03
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака09:03
- Секретные ингредиенты в Кока-Коле, узнав о которых, вы перестанете ее покупать08:30
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу18:36
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко