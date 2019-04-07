Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО

07.04.2019 17:27

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Первомайске (Луганская обл.) в ночь с 6 на 7 апреля произошел мощный взрыв – предположительно у членов незаконных вооруженных формирований рванул боекомплект. Об этом сегодня, 7 апреля, на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, пишут Донецкие новости.

По его словам, рвануло вчера около полуночи в районе н.п. Кировск и Первомайск, а в ночном небе было видно сильное зарево от взрыва.

«Взрыв был настолько сильный, и зарево было настолько ярким, что очень хорошо было слышно и отлично просматривалось с позиций ВСУ, расположенных на расстоянии 10-13 км. По информации от местных жителей, живущих на оккупированной территории, у военных (боевиков) что-то взорвалось, разбросаны снаряды и горит посадка», – написал Мысягин.

В комментариях к посту один из пользователей написал, что якобы рванул «Урал» с боеприпасами возле училища №31, однако обошлось без жертв.

Также появилось видео одного из местных жителей, который подтвердил наличие взрыва.

«…произошел сильный взрыв со стороны Калиново, озарилось все небо, сработали сигнализации на машинах, и у меня даже открылось окно», – рассказал он.