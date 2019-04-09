Война на Донбассе: появились кадры мощного взрыва на позициях боевиков. ВИДЕО

09.04.2019 11:52

Появилось видео мощного взрыва в оккупированном боевиками Первомайске (Луганская область).

"5.04 в районе 23:40 ночи, на оккупированной территории в районе нп Кировск и Первомайск, произошел сильный взрыв с последующим за ним заревом.

Взрыв был настолько сильный, и зарево было настолько ярким, что очень хорошо было слышно и отлично просматривалось с позиций ВСУ, расположенных на расстоянии 10-13 км", - сообщил волонтер Юрий Мысягин в Facebook, передает apostrophe.ua.

При этом, по словам волонтера, пока непонятно, что стало причиной взрыва.

"Кто приложил к этому руку: партизаны, третья сила, или сами оккупанты напились и где-то, что-то подпалили - пока нет информации", - добавил он.