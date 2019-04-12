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Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт

12.04.2019 21:01
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Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт

С массовым оттоком студентов выпускных курсов столкнулись "администрации""вузов", действующих в так называемой "ЛНР".

Как пишет в Twitter блогер hochu _ domoy, оккупационные "власти" в Луганске решили возродить старую советскую практику распределения специалистов, получивших образование за счет бюджета. Но не учли одного момента. Если в СССР действовали пусть и не особенно эффективно работавшие программы поддержки молодых специалистов (предоставлялись различные льготы, жилье, выплачивались подъемные), то "народная республика" предлагает всего лишь рабочее место в "государственном" учреждении по профилю выпускника. С "шикарной" зарплатой в 2-3 тысячи рублей, которой не хватит даже на полуголодную жизнь, передает "Диалог.UA".

И реакция студентов выпускных курсов не заставила себя ждать. Они просто- напросто отчисляются из вузов по собственному желанию. Похоже, таким образом оккупационным "властям" не удастся преодолеть кадровый голод в таких отраслях как медицина и образование, где сейчас количество работающих пенсионеров доходит до 70 %. Особенно плачевная ситуация – в "нестоличных" территориях, где в некоторых больницах и школах работают врачи и педагоги в возрасте за 70 лет.



Теги: Донбасс, студенты, зарплата, бюджет, диплом, бунт, ЛНР, вузы, администрация
 
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