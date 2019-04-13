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Взрыв на заводе в Лисичанске: Погибла женщина
13.04.2019 19:09
В Лисичанске (Луганская обл.) произошел взрыв на желатиновом заводе. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, пишут Донецкие новости.
«13 апреля 2019 в службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве технологического оборудования в цехе производства костного клея на ТВД "Лисичанский желатиновый завод" с разрушением фасада», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что при разборе завала найдена погибшая женщина, работница предприятия.
От ГСЧС работает 5 единиц техники 21 человек личного состава.
Теги: Донбасс, Лисичанск, женщина, взрыв, завод, погибла
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