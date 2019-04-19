Житель ОРЛО пошел на рыбалку и подорвался на растяжке

19.04.2019 15:46

Житель поселка Паньковка Славяносербского района Луганской области, контролируемого незаконными вооруженными формированиями, подорвался на растяжке. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР», пишет ДонПресс.

Трагедия произошла с местным жителем 1973 года рождения, когда он шел на рыбалку.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Луганскую областную клиническую больницу, где ему поставили диагноз: минно-взрывная травма, травматическая ампутация левой стопы, множественные осколочные ранения правой голени, травматический шок.