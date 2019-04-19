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Архив - Луганская область

Житель ОРЛО пошел на рыбалку и подорвался на растяжке

19.04.2019 15:46
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Житель ОРЛО пошел на рыбалку и подорвался на растяжке

Житель поселка Паньковка Славяносербского района Луганской области, контролируемого незаконными вооруженными формированиями, подорвался на растяжке. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР», пишет ДонПресс.
Трагедия произошла с местным жителем 1973 года рождения, когда он шел на рыбалку.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Луганскую областную клиническую больницу, где ему поставили диагноз: минно-взрывная травма, травматическая ампутация левой стопы, множественные осколочные ранения правой голени, травматический шок.



Теги: Донбасс, мужчина, трагедия, растяжка, ОРЛО
 
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