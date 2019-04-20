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Архив - Луганская область

На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов

20.04.2019 18:28
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На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцы батальона "Луганск-1" задержали мужчину, который служил в разведывательном взводе оккупантов и пытался выехать на территорию, подконтрольную Украине. Об этом сообщает Сегодня.
"Вчера на блокпосту "Петропавловка" Станично-Луганского района при проверке документов пассажиров автобуса был выявлен и задержан 46-летний мужчина, который в специальной полицейской базе значился как участник незаконных вооруженных формирований", – говорится в сообщении.
Позже сотрудники полиции установили, что с марта по июнь 2015 года мужчина служил в разведывательном взводе боевиков, который дислоцировался в городе Ровеньки Луганской области.
Задержанного передали в Управление Службы безопасности Украины в Луганской области для проведения проверки.



Теги: Донбасс, задержание, Станица Луганская, оккупанты
 
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