На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов

20.04.2019 18:28

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцы батальона "Луганск-1" задержали мужчину, который служил в разведывательном взводе оккупантов и пытался выехать на территорию, подконтрольную Украине. Об этом сообщает Сегодня.

"Вчера на блокпосту "Петропавловка" Станично-Луганского района при проверке документов пассажиров автобуса был выявлен и задержан 46-летний мужчина, который в специальной полицейской базе значился как участник незаконных вооруженных формирований", – говорится в сообщении.

Позже сотрудники полиции установили, что с марта по июнь 2015 года мужчина служил в разведывательном взводе боевиков, который дислоцировался в городе Ровеньки Луганской области.

Задержанного передали в Управление Службы безопасности Украины в Луганской области для проведения проверки.