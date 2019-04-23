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В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей
На неподконтрольной Украине территории (НКТ) Луганской области вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к загрязнению питьевой воды сточными водами канализации и росту числа отравлений местных жителей. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Министрества обороны Украины, пишут Донецкие новости.
«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают ограничивать финансирование потребностей инфраструктуры на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, из-за отсутствия средств на ремонт вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к ее загрязнению сточными водами канализации», – говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, использование грязной воды привело к росту количества случаев отравления и тяжелых заболеваний среди местных жителей, а также личного состава подразделений одной из мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований (НВФ).
«Так, с начала апреля с диагнозом отравления были госпитализированы более двадцати российских военнослужащих, лечение других, обращавшихся с признаками отравления, проводилось амбулаторно», – сказано в сообщении.
Уточняется, что при этом «местная власть» и командование НВФ скрывают информацию о большинстве случаев отравлений и запрещают ее обнародовать в СМИ.
Теги: Донбасс, отравление, вода, ЛНР
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