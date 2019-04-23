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В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП
23.04.2019 16:37
Военизированные формирования «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области размещают вооружение рядом со школами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«20 апреля Миссия зафиксировала 1 БМП-2 возле здания бывшей школы в н. п. Долгое (22 км к северо-западу от Луганска); а также 1 машину военного типа с длинным стволом возле н. п. Новый (54 км к западу от Луганска)».
Теги: Донбасс, Луганск, школа, Луганская область, ОБСЕ, вооружение, ЛНР, БМП
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