Причины смертельного взрыв на шахте "Схидкарбон": Пасечник нарушил гробовое молчание

26.04.2019 09:29

Причиной трагичной аварии на шахте "Схидкарбон" в "ЛНР" стал взрыв метана, по словам главаря квазиреспублики Леонида Пасечника.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник дал первый комментарий о взрыве на шахте "Схидкарбон" в псевдореспублике, озвучив причины ЧП и ход спасательной операции, передает "Диалог.UA". Данные распространяют сепаратистские СМИ и сообщества в соцсетях.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о создании специального штаба, который возглавляет "вице-премьер" Черноусов. "Тут же находится и "премьер-министр" Козлов. Спасатели делают все возможное. Судьба 15 человек до сих пор неизвестна", - отметил он. Ожидается, что подразделение МЧС России ранним утром будет на месте взрыва. Также, по словам Пасечника, предложила помощь и "ДНР", но у них "не оказалось того оборудования, которое есть у россиян".