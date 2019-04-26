- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения 19:11
- Россия устроила испытательный полигон на Донбассе17:06
- «Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах15:59
- Климкин мощно "наехал" на РФ за российские паспорта в ОРДЛО и призвал украинцев не вестись на манипуляции15:17
- ВСУ на Донбассе срочно приведены в полную боевую готовность: Наев назвал причины, приехав на передовую12:49
- Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери11:52
- «Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс11:30
Причины смертельного взрыв на шахте "Схидкарбон": Пасечник нарушил гробовое молчание
Причиной трагичной аварии на шахте "Схидкарбон" в "ЛНР" стал взрыв метана, по словам главаря квазиреспублики Леонида Пасечника.
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник дал первый комментарий о взрыве на шахте "Схидкарбон" в псевдореспублике, озвучив причины ЧП и ход спасательной операции, передает "Диалог.UA". Данные распространяют сепаратистские СМИ и сообщества в соцсетях.
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о создании специального штаба, который возглавляет "вице-премьер" Черноусов. "Тут же находится и "премьер-министр" Козлов. Спасатели делают все возможное. Судьба 15 человек до сих пор неизвестна", - отметил он. Ожидается, что подразделение МЧС России ранним утром будет на месте взрыва. Также, по словам Пасечника, предложила помощь и "ДНР", но у них "не оказалось того оборудования, которое есть у россиян".
Теги: Донбасс, шахта, взрыв, комментарий, ЛНР, Пасечник
- Россия и "ЛНР" умалчивали трагедию - страшный взрыв на шахте в Юрьевке убил десятки горняков
- Оккупанты начали разбирать на металлолом шахту в Первомайске — ГУР
- Боевики "Л/ДНР" напуганы активностью СБУ и разгоняют фейки о "планах" Украины взорвать Донбасс
- Звоночек для Ходаковского и Гиркина: в Донецке рассказали, кому перешла "черная метка" от Захарченко
- Черные дни Донбасса. На шахте "Суходольская-Восточная" уже 20 погибших
- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения 19:11
- В Мариупольском порту углубят дно18:39
- Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор17:44
- Россия устроила испытательный полигон на Донбассе17:06
- В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления16:05
- «Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах15:59
- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- В ЦИК озвучили дату объявления результатов выборов 20:12
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения 19:11
- В Мариупольском порту углубят дно18:39
- В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО18:06
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- В Донецке происходит нечто непонятное
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением