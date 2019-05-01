В «ЛНР» рассказали, как жители отреагировали на выдачу паспортов России

01.05.2019 11:48

Глава «ЛНР» Леонид Пасечник рассказал, как жители Луганска отреагировали на подписание Владимиром Путиным указа об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой новостей.

Как передает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, Пасечник заявил, что он заранее знал о том, президент России подпишет такой указ. «Это выстраданное нами и долгожданное решение. Жители Донбасса шли к этому долгие и очень тяжёлые 5 лет. В республике у всех праздничное настроение, жители очень довольны решением», - заявил Пасечник.

Напомним, что все жители «ЛНР» теперь могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Помимо некоторых документов, гражданам нужно предъявить паспорта «народных республик». В пунктах подачи заявлений уже выстроились очереди. Отмечается, что ранее второй пункт подачи документов на предоставление российского гражданства открылся в Ростове.