В ОРЛО автомобиль влетел в дерево: есть жертвы

01.05.2019 18:10

29 апреля в неподконтрольном Украине поселке Михайловка Луганской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в так называемом «МВД ЛНР», пишет ДонПресс.

В «ведомстве» уточнили, что водитель автомобиля ВАЗ-2105 не выбрал безопасную скорость и врезался в дерево. В результате происшествия водитель транспортного средства от полученных травм скончался на месте.

Также, сообщается, что пассажиры 1983 и 1994 г. р., получили незначительные телесные повреждения и отказались от госпитализации.