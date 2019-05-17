На Луганщине мужчина подорвал гранату в банке: 6 пострадавших, 1 погибший

17.05.2019 21:52

Сегодня в помещении филиала одного из банков в городе Старобельске Луганской области мужчина подорвал гранату, в результате чего сам подрывник скончался, а пятеро гражданских лиц и сотрудник полиции, находившиеся в помещении, получили ранения различной тяжести. Об этом сообщили в ГУ НП Луганской области, пишет ДонПресс.

Правоохранители отмечают, что сегодня в 16:30 в помещении филиала одного из банков, расположенного по улице Шевченко мужчина 1972 г. р. подорвал гранату. В полиции отметили:

«В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых двое — работники банка, и 3 — местные жители, которые находились в это время в помещении банка. Телесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции».

Сейчас пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики отмечают, что жизни пострадавших граждан и работника полиции угрозы нет.

На месте происшествия находятся руководители ГУ Нацполиции, Старобельского отдела полиции, представители прокуратуры, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.