В ОРЛО в незаконной копанке погиб шахтер

17.05.2019 11:39

На неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области в копанке погиб мужчина 1990 года рождения. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР», пишет ДонПресс.

В «ведомстве» добавили, что инцидент произошел в неподконтрольном Укаине поселке Елено города Брянка.

Мужчина погиб на глубине 20 метров при несанкционированной добыче угля. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом от работающего электробензогенератор