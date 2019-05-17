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Архив - Луганская область

В ОРЛО в незаконной копанке погиб шахтер

17.05.2019 11:39
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В ОРЛО в незаконной копанке погиб шахтер

На неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области в копанке погиб мужчина 1990 года рождения. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР», пишет ДонПресс.
В «ведомстве» добавили, что инцидент произошел в неподконтрольном Укаине поселке Елено города Брянка.

Мужчина погиб на глубине 20 метров при несанкционированной добыче угля. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом от работающего электробензогенератор



Теги: Донбасс, шахтер , копанка, ОРЛО, погиб
 
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