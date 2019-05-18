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Архив - Луганская область

Стало известно о самоликвидации путинского наемника "Звезды" на Донбассе

18.05.2019 17:39
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Стало известно о самоликвидации путинского наемника "Звезды" на Донбассе

15 мая вследствие болезни умер боевик ЛНР из подразделения "Призрак" Олег Кучумов по кличке "Звезда", пишет Апостроф.
Об этом сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").
"15.05.19 пополнилась очередным бойцом Кучумов "Звезда" Олег из Талдом Московской области, болезнь. "Призрак" 2 АК (о)", - говорится в сообщении.
Из сообщений "братьев по оружию" в соцсетях следует, что Кучумов умер в день своего рождения.
Известно, что боевик "Звезда" числился в списках базы "Миротворец".



Теги: Донбасс, болезнь, наемник, умерший, ЛНР
 
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