В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело

20.05.2019 18:49

В одном из сообществ в соцсети местные жители сообщили, что вчера вчера в районе погрузки шахты им Свердлова на неподконтрольной Украине части Луганщины обнаружили обезглавленное тело, пишет ДонПресс.

Так, в публикации отмечается:

«В посадке лежал труп человека без головы.

Личность и даже пол трупа, установить пока не удалось.

Голову нашли неподалеку…»