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В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело
20.05.2019 18:49
В одном из сообществ в соцсети местные жители сообщили, что вчера вчера в районе погрузки шахты им Свердлова на неподконтрольной Украине части Луганщины обнаружили обезглавленное тело, пишет ДонПресс.
Так, в публикации отмечается:
«В посадке лежал труп человека без головы.
Личность и даже пол трупа, установить пока не удалось.
Голову нашли неподалеку…»
Теги: Донбасс, шахта, человек, голова, ОРЛО
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