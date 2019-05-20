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Архив - Луганская область

В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело

20.05.2019 18:49
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В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело

В одном из сообществ в соцсети местные жители сообщили, что вчера вчера в районе погрузки шахты им Свердлова на неподконтрольной Украине части Луганщины обнаружили обезглавленное тело, пишет ДонПресс.
Так, в публикации отмечается:
«В посадке лежал труп человека без головы.
Личность и даже пол трупа, установить пока не удалось.
Голову нашли неподалеку…»



Теги: Донбасс, шахта, человек, голова, ОРЛО
 
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