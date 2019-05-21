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Архив - Луганская область

В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков

21.05.2019 16:24
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В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков

На неподконтрольной Украине территории Луганской области в угольных шахтах — копанках продолжают гибнуть люди. Об этом сообщают в пресс-службе так называемого «МЧС ЛНР», пишет ДонПресс.
Как сообщили в «ведомстве», за два последних дня зарегистрировано два трагических случая. Так, под неподконтрольной Украине Брянкой на глубине 20 м во время выполнения работ по незаконной добыче угля погиб мужчина 29-ти лет. По предварительным данным, он умер от отравления угарным газом. В данной копанке применялся электробензогенератор.
Второй трагический случай произошел в неподконтрольном Украине Первомайске. Там на неработающем угольном предприятии смертельный удар током получил 58-летний рабочий. Отмечается, что мужчина умер еще до приезда медиков скорой помощи.



Теги: Донбасс, шахта, копанка, погибли, горняки, ОРЛО
 
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