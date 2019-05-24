Под Луганском в казарме заживо сгорели 12 террористов - боевики в шоке и не могут поверить в случившееся

24.05.2019 15:09

Вчера, 23 мая, были похоронены 8 боевиков. Точной информации по умершим террористам нет. Но источники утверждают, что эта цифра немалая. Все случилось под оккупированным Луганском. В захваченной боевиками "ЛНР" Кадиевке (Стаханов - ред.). Информацией поделился в Facebook украинский волонтер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA".

Что интересно, карма настигла печально известный полк российских наемников. Речь идет о 1-м батальоне 6-го полка "армии" "ЛНР". Как рассказал Мысягин, сначала казарма полка попала под обстрел, а затем начался пожар. "Произошел сильный пожар. Сгорело 12 человек",- пишет Мысягин и добавляет, что, по некоторым данным, погорельцев может быть гораздо больше. По словам волонтера, именно боевики этого полка не так давно хорошо "отгребли". В результате у армии РФ уничтожена 21 единица техники. "Пока точно непонятно, кто отличился, или снова неизвестная "Третья сила", или может 54-я бригада. Это их зона ответственности. Или, может, еще кто-то", - резюмировал волонтер.