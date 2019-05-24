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Суицид в ОРЛО: мужчина подорвал себя и ранил случайную прохожую
24.05.2019 19:30
В неподконтрольном Кировске (ныне Голубовка) Луганской области местный житель совершил суицид путем самоподрыва.
Об этом пишут в сообществе «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети Вконтакте, передает donpress.com.
По их данным, погиб местный житель Строжевский Виктор Анатольевич 1991 года рождения. Он подорвал себя прямо на улице, в районе магазина «Фасон». В результате инцидента пострадала также случайная прохожая, молодая женщина.
У погибшего остались жена и маленькая дочь.
В сообществе возмущены тем, что мужчина выбрал для осуществления задуманного людное место.
«Товарищи самоубийцы, избавьте нас от ваших громких уходов, делайте это наедине с собой, мест для этого масса», — сказано в публикации.
Теги: Донбасс, женщина, ранение, суицид, подрыв, соцсети, ОРЛО
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