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Архив - Луганская область

В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности

25.05.2019 07:29
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В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности

Очередное ЧП на оккупированном Донбассе произошло в захваченной террористами Голубовке.

Здесь местный житель решил покончить с собой и выбрал для этого улицу, точнее – площадь вблизи магазина "Фасон", сообщает "Диалог.UA".

Подробности рассказали в паблике "Свердловск – ты должен это знать". Так, самоубийца покончил со своей жизнь путем самоподрыва. Суицидника звали Виктор Строжевский, 1991 года рождения. У него остались маленькая дочь и супруга. Строжевский привел в действие гранату и из-за него, в том числе, пострадала и молодая женщина, проходившая мимо. "Товарищи самоубийцы, избавьте нас от ваших громких уходов, делайте это наедине с собой, мест для этого масса", - говорится в паблике.



Теги: Донбасс, женщина, суицид, взрыв, жертвы, граната, самоубийство, ЧП, ЛНР, подрыв
 
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