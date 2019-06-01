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Архив - Луганская область

Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО

01.06.2019 19:52
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Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО

В сети появился фрагмент недавнего боя с участием бойцов батальона «Донбасс» в районе Новозвановки Луганской области. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале «Вася Барабан» 29 мая, пишет ДонПресс.
Сообщается, что наши военнослужащие постепенно отвоевывают у противника украинскую землю. Накануне бойцы «Донбасса» продвинулись на километр, заняли выгодные высоты и начали укрепляться.
«Разъяренный противник в ответ на неожиданные действия украинских военных применил артиллерию различных калибров. Но так и не смог выбить украинских бойцов с новых позиций. Потому что наши защитники — лучшие!», — сказано в описании к видео.
Один из военнослужащих, прямо во время боя, в перерывах между разрывами снарядов объяснил, ради чего он сейчас находится на передовой:
«Я сегодня уйду отсюда, а завтра у меня дома будет сидеть какой-то дядя из Улан-Удэ с балалайкой и в валенках… Мне есть что защищать, я за этим сюда и пришел».



Теги: Донбасс, Луганская область, ВСУ, наступление
 
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