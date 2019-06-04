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Боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина
В Сети появилась фотография боевика из временно оккупированного Алчевска, который держит икону Владимира Путина.
Соответствующее фото опубликовал журналист Денис Казанский в соцсети Twitter, передает "Диалог.UA".
На изображении отчетливо видно мужчину, у которого в руках икона с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина. Около него изображена девушка в камуфляже. Очевидно, на территории временно оккупированной Луганской области одна надежда: молиться на кремлевского диктатора. Ранее президент РФ Владимир Путин признал, что Украина ему нужна в качестве донора. С помощью нашей страны он намерен разрешить в РФ демографический кризис.
Пользователи соцсети язвительно комментируют фото: "У кого пациенты сбежали", "Тяжелый случай", "Новая секта", "Путину пририсовали ушки Чебурашки, а в правое еще и серьгу вставили", "Новоросс обычный".
Теги: Донбасс, Путин, Алчевск, демографический кризис, икона, боевики, соцсети, РФ
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