Боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина

04.06.2019 08:49

В Сети появилась фотография боевика из временно оккупированного Алчевска, который держит икону Владимира Путина.

Соответствующее фото опубликовал журналист Денис Казанский в соцсети Twitter, передает "Диалог.UA".

На изображении отчетливо видно мужчину, у которого в руках икона с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина. Около него изображена девушка в камуфляже. Очевидно, на территории временно оккупированной Луганской области одна надежда: молиться на кремлевского диктатора. Ранее президент РФ Владимир Путин признал, что Украина ему нужна в качестве донора. С помощью нашей страны он намерен разрешить в РФ демографический кризис.

Пользователи соцсети язвительно комментируют фото: "У кого пациенты сбежали", "Тяжелый случай", "Новая секта", "Путину пририсовали ушки Чебурашки, а в правое еще и серьгу вставили", "Новоросс обычный".