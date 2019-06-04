В Луганске совершено покушение на "министра МВД" Корнета: его дни сочтены

04.06.2019 07:27

Официальные "власти" до си пор никак не прокомментировали произошедшее, молчит и сам "министр" Игорь Корнет. О покушении на одного из главарей террористов "ЛНР" стало известно от рядовых боевиков.

Они в соцети рассказали, что в Луганске возле дома Корнета прогремел взрыв, но ни сам "министр МВД", ни прочие "чиновники" "ЛНР" об этом никаких заявлений не сделали, сообщает "Диалог.UA".

Один из членов бандформирования сепаратистов "ЛНР" рассказал, что ЧП произошло в оккупированном Луганске в районе 3-й горбольницы. При этом сепаратисты добавили, что Корнет получил "черную метку" и его дни сочтены. "Хотим напомнить Корнету слова "весточку", которую передал в 2017 году для Корнета Глава ЛНР Плотницкий И.В.: "Напомним тем, кто решил воевать с государством. У государства всегда на один патрон больше", - говорится в сообщении. Боевики подчеркивают, что Корнет заигрался и перешел все грани. "У Корнета был билет на выход, и коридор домой к своей семье, но решил поиграть в героя",- сказал сепаратист. Он добавил, что теперь у "министра МВД" "ЛНР" только один выход. "Выход у тебя есть — 1 патрон, как настоящий офицер", - предупредил террорист.