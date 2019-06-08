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Хана "Миру": в Кадиевке сожгли кинотеатр, хозяин которого поссорился с верхушкой "ЛНР"

08.06.2019 11:30
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Хана "Миру": в Кадиевке сожгли кинотеатр, хозяин которого поссорился с верхушкой "ЛНР"

В оккупированном "ЛНР" городе Кадиевке (быв. Стаханов) сгорел кинотеатр "Мир", который был отреставрирован перед войной.

В Сети уже появились кадры объятого огнем кинотеатра, передает "Диалог.UA".

"Русский мир" продолжает уничтожать Донбасс. В Кадиевке пожар 7 июня уничтожил культовое для города здание - кинотеатр "Мир". Пожарные пытались спасти здание, но безуспешно. Судя по кадрам, для тушения была использована только одна пожарная машина. По всей видимости, остальная техника за годы оккупации либо пришла в негодность, либо была "отжата" главарями "республики". "Хана "Миру"", - констатировал блогер Necro Mancer, показав кадры пожара в кинотеатре.

Что примечательно, оккупационные власти Кадиевки хранят загадочное молчание о пожаре. Прокомментировал ЧП и известный журналист Денис Казанский в Twitter. "Обычная история из ОРДЛО. В Стаханове сгорел кинотеатр. До войны, при Украине, был реконструирован. После 2014 года не работал, стоял пустой. В итоге то ли бомжи сожгли, то ли боевики. Хозяин кинотеатра вроде как был не в ладах с "ЛНР"", - отметил он.



Теги: Донбасс, пожар, поджог, кинотеатр, ЧП, ЛНР, боевики
 
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