Под Попасной российская мина превратила в груду металла трактор, двое фермеров тяжело ранены

08.06.2019 08:31

Под городом Попасная фермеры на тракторе наехали на российскую мину. Взрыв полностью уничтожил трактор, а находившиеся в нем фермеры получили серьезные ранения.

О взрыве под Попасной рассказал в Facebook замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился вечером в пятницу, 7 июня, между Попасной и Новозвановкой, что находятся на линии фронта. Трактор наехал на неизвестное взрывное устройство, прогремел взрыв.

В кабине на момент инцидента находились двое мужчин 1993 и 1971 годов рождения. Они получили серьезные осколочные травмы рук и ног. У одного из пострадавших диагностирована контузия. Оба госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Взрыв, по всей видимости, был очень мощным. Он оставил один железный каркас от трактора.

"Война продолжает свою кровавую жатву", - прокомментировал новость Клименко. он отметил, что Донбасс за 5 лет был превращен "русским миром" в один из самых заминированных регионов мира. На его полное очищение от взрывных устройств потребуется около 20 лет, уверяют эксперты.