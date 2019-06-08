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Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской
При соблюдении всех необходимых условий, разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской (Луганская обл.) начнется 10 июня. Если же продолжатся обстрелы, разведение автоматически будет перенесено. Об этом сообщил во время брифинга заместитель командующего ВСУ, руководитель группы безопасности Трехсторонней контактной группы, генерал-майор Богдан Бондарь, пишут Донецкие новости.
«Относительно разведения. Если будут соблюдены все необходимые условия, то есть семь дней тишины в районе участка разведения, если все это будет запечатлено СММ ОБСЕ, то тогда создаются условия для разведения сил и средств», – заявил Бондарь.
В то же время он отметил, что в основном российская сторона не придерживается договоренностей, осуществляет провокационные обстрелы, из-за чего сроки разведения постоянно переносятся. «Посмотрим что будет на этот раз. Если будут обстрелы, то разведение будет автоматически переноситься на определенный срок», – пояснил руководитель группы безопасности.
Он также напомнил, что договоренности от 2014 года относительно разведения сил и средств так и не были реализованы в полном объеме. «У нас есть определенные договоренности о разведении сил и средств на определенных участках. Частично они были выполнены, частично не закончены. В 2016 году, когда все эти вопросы прописывались, была большая вероятность того, что мы сможем в короткие сроки решить их, в том числе с применением Минского формата. В дальнейшем, к сожалению, произошло обострение и захват дополнительных территорий. Если взять "минскую линию" от 19 сентября 2014 года, то противник продвинулся и занял территорию более чем 1700 кв. км», – сообщил Бондарь.
Он также заверил, что украинская сторона в своих действиях последовательно заставляет российскую сторону вернуться на линию разведения, определенную в договоренностях от 19 сентября 2014 года.
Теги: Донбасс, Луганская область, разведение, Станица Луганская
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