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Архив - Луганская область

Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область

08.06.2019 17:52
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Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область

На линии разграничения в Луганской области во время работы в поле 7 июня на взрывчатке подорвались двое трактористов.
Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на странице в Facebook, пишет from-ua.
«Война продолжает свою кровавую жатву. Буквально 2:00 назад трактористы, которые работали на поле между г. Попасная и с. Новозвановка, подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители с. Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия. Сейчас они находятся в хирургическом отделении Попаснянской ЦРБ и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья ребят удовлетворительное», — написал он в Фейсбуке.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывное устройство, Попасная, тракторист
 
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