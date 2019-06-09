Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности

09.06.2019 17:32

На оккупированном Донбассе “200-ю бригаду” пополнил боевик так называемой “ЛНР” Олег Васильевич Спичак, в соцсетях раскрыли истинную причину смерти. Блогер с ником Necro Mancer написал в своем Twitter о ликвидации террориста Олега Спичака из так называемой “ЛНР”, передает "Диалог".

Позднее в комментариях в социальных сетях назвали причину смерти боевика: “В общем – передоз. Скоропостижно скончался. Как написано в заключении, сердечная недостаточность”. Известно, что боевик родился 22 июня 1979 года и проживал в селе Ивановка Антрацитовского района Луганской области. Еще в 2015 году Спичак был занесен в базу “Миротворца”. “Должность: старший механик-водитель (2-й мотострелковый батальон, 4-я мотострелковая рота, 2-й мотострелковый взвод, 1-е мотострелковое отделение, 4-й омсбр 2 АК ЦТВ Южного ВО ВС РФ)”, – указано в досье на боевика. Также сообщается, что в соцсетях сепаратист использовал псевдоним “Олег Нелюбов”.