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Боевики «ЛНР» и российские оккупанты обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты в районе временно оккупированного н. п. Молодежное обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ из стрелкового оружия.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в Оперативном отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 9 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Во второй половине дня 9 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 м к востоку от блокпоста вооруженных формирований на расстоянии ориентировочно 1,2 км к юго-западу от н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска) с целью осуществления мониторинга ситуации с безопасностью. В 14:34 к патрулю подошли два члена вооруженных формирований. После непродолжительного общения с тремя наблюдателями, находившимися снаружи автомобилей, они вернулись на блокпост.
В 14:36 три члена патруля Миссии, стоявшие у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м к югу. После этого они услышали, как по крайней мере 3 пули пролетели из западного направления примерно в 5 м над ними.
Патруль СММ благополучно вернулся на свою базу в н. п. Кадиевка».
Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, блокпост, боевики, СММ ОБСЕ
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