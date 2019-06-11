Двое луганчан скончались после употребления грибов

11.06.2019 11:47

На минувшей неделе 57-летняя жительница временно неподконтрольного Луганска в лесополосе в районе кв. Южный собирала грибы, предположительно сыроежки.

Придя домой, женщина их отварила, затем пожарила и употребила в пищу вместе с 62-летним братом и 35-летним сыном, сообщили в так называемом «МЧС ЛНР», пишет Луганский радар.

Спустя час луганчане почувствовали ухудшение состояния: головокружение, тошноту, потливость, диарею, ухудшение зрения. Вызвали скорую помощь. До приезда медиков предприняли самостоятельную попытку промывания желудка.

Прибывшие врачи доставили пострадавших в отделение экстренной неотложной медицинской помощи «республиканской» клинической больницы. Всем был поставлен диагноз: «острое бытовое отравление грибами в тяжелой степени, токсическая фаза».

На следующие день состояние брата и сестры резко ухудшилось, была констатирована биологическая смерть. Состояние 35-летнего мужчины средней тяжести.