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Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины

14.06.2019 09:11
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Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины

Один из уничтоженных боевиков был родом из Краснодонского района, второй – из Перевальского. Смерть террористов подтверждена.

О потерях луганских боевиков написал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он также показал кадры с ликвидированными предателями Украины, сообщает "Диалог.UA". Никите Руденко было 23 года, смерть предателя Украины подтвердил его отец.

Второй террорист – Анатолий Власов 1976 года рождения. Предателя ликвидировали в конце апреля. Он был уничтожен в районе Сокольников на Луганщине.

"Все будет Украина, победа за нами!" – отметил украинский офицер.



Теги: Донбасс, ликвидация, ЛНР, боевики, потери, ВСУ
 
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