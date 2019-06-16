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Боевики вербуют переданных Украине заключенных. ВИДЕО
Очередные попытки вербовки представителями бандформирований «ЛДНР» осужденных, которые прибыли отбывать наказание на подконтрольную Украине территорию, были разоблачены СБУ и Государственной уголовно-исполнительной службой. Об этом сообщает спецслужба, пишет inforesist.
Агентов «МГБ ЛНР» обнаружили про проведении проверочных мероприятий.
Выяснилось, что негласное сотрудничество с боевиками являлось условием этапирования осужденных с оккупированной территории.
Предполагалось, что после освобождения нынешние заключенные должны собирать информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений.
Для того, чтобы получить согласие на подобную сделку, им создавались невыносимые условия содержания, на них физически и морально «давили».
По их словам, тяжелее всех приходится тем, кто не родился в Донецкой и Луганской областях и не скрывает своих проукраинских взглядов.
Жестоким наказаниям подлежат те, кто использует украинский язык или у них обнаруживают предметы с национальной символикой. Часто на заключенных силовики – наемники отрабатывают силовые приемы подавления массового неповиновения.
Осужденные дают показания. Проверка продолжается.
Теги: Донбасс, вербовка, заключенные, ЛНР, боевики
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