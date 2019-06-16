Боевиков «ЛНР» уличили в стрельбе на участке разведения

16.06.2019 16:32

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области в районе Золотого и Первомайска вели обстрел. Также у них замечены ящики для боеприпасов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«13 июня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия зафиксировал грузовик военного типа («КамАЗ»), возле которого на земле стояли несколько ящиков (оцененных как ящики для боеприпасов), а также трех членов вооруженных формирований, стоявших на блокпосте вооруженных формирований на южной окраине участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). В тот же день со своей позиции на северной окраине участка разведения наблюдатели видели, как на участок разведения въехал гражданский автомобиль белого цвета с двумя людьми в камуфляжной одежде на борту.

Во второй половине дня 14 июня, ведя наблюдения на западной окраине н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 30 очередей из крупнокалиберного пулемета ориентировочно в 2–5 км к северу и северо-западу (установить, на участке разведения или за ее пределами, не удалось)».