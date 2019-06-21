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В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы
На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей участились случаи гибели и увечий местных жителей, в частности, из-за подрыва на заминированных участках местности и неквалифицированного «личного состава» незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, пишут Донецкие новости.
«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск продолжает пренебрегать безопасностью гражданского населения, что приводит к увеличению количества случаев гибели и увечий жителей временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении.
Как отметили в ГУР, участились случаи подрыва граждан на заминированных участках местности, оставленных без присмотра и не оборудованных указателями об опасности. «Так, 15 июня с. г., подорвавшись на противопехотной мине, погиб житель Горловки», – сказано в сообщении.
В том числе, угроза для гражданского населения усиливается из-за увеличения в числе участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) неквалифицированного «личного состава» без надлежащей подготовки по вопросам эксплуатации вооружения и военной техники.
«Так, водитель бронетранспортера одного из подразделений 2 АК (Луганск) Вооруженных сил Российской Федерации, двигаясь в колонне, не справился с управлением и въехал в частный дом жителей населенного пункта Успенка, в результате чего два человека получили тяжелые травмы», – сообщили в Минобороны.
Теги: Донбасс, дом, ЛНР, бронетранспортеры
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