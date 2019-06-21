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Архив - Луганская область

В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"

21.06.2019 12:57
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В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"

В Луганской области неизвестные взорвали инкассаторский автомобиль "Приватбанка".
Инцидент произошел утром 19 июня в Попаснянском районе на автодороге между поселком Врубовка и селом Николаевка, пишет Сегодня.
Как сообщает в Facebook Попаснянская РГА, подрыв автомобиля был осуществлен ​​самодельным взрывным устройством.
Пресс-служба банка в свою очередь сообщила, что благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации, работники банка и денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто, а на место происшествия сразу же направили резервный инкассаторский автомобиль
По информации банка, обломками от взрыва повреждена часть инкассаторского автомобиля.
Как сообщил в Facebook зампред Луганской ОГА Юрий Клименко, это первый случай разбойного нападения на инкассаторов. Руководство области и правоохранительных органов держит на контроле ход расследования преступления.



Теги: Донбасс, взрыв, Луганская область, ПриватБанк, автомобиль
 
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