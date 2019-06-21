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"За одного погибшего забираем троих", - ВСУ уничтожили блиндаж с боевиками на Луганщине. ВИДЕО
Бойцы Операции Объединенных сил на временно оккупированном Донбассе атаковали противника, разгромив его укрепление и ликвидировав нескольких боевиков. Волонтер Юрий Мысягин опубликовал в Сети видео мощного удара ВСУ по вражеской позиции, в результате чего были ликвидированы три боевика, передает "ДиалогUA".
"За одного нашего погибшего бойца мы забираем троих вместе с их укреплениями, и это совсем минимум", - написал он, отметив, что ранее в 54-й бригаде в результате обстрела боевиков погиб боец ООС из Днепропетровской области. По словам Мысягина, это произошло днем, была абсолютная тишина, а потом со стороны российско-террористических войск прилетел боеприпас. Затем воины боевой-разведывательной группы "К-2" из 54-й бригады решили отомстить за погибшего побратима и разнесли позицию врага в районе населенного пункта Катериновка (Луганская область). "Все "камни с неба" легли по окопам и рядом. Все террористы со страху забежали в блиндаж, где их и догнали. Расплату прочувствовали все, дошла к каждому. По подтвержденной информации для троих война в Украине закончилась", — добавил Мысягин.
Теги: Донбасс, Луганская область, уничтожение, боевики, ВСУ
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