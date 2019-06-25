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Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Богдановка

25.06.2019 16:48
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Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Богдановка

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного населенного пункта Богдановка.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«22 июня наблюдатели впервые увидели самодельный знак, предупреждающий о минной опасности (белая деревянная доска с надписью «Осторожно! Мины» на русском языке) в поле на южной окраине н. п. Богдановка (неподконтрольный правительству, 44 км к западу от Луганска)».



Теги: Донбасс, ОБСЕ, ЛНР, боевики, мины, соцсети, минирование
 
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