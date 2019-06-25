Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Богдановка

25.06.2019 16:48

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного населенного пункта Богдановка.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«22 июня наблюдатели впервые увидели самодельный знак, предупреждающий о минной опасности (белая деревянная доска с надписью «Осторожно! Мины» на русском языке) в поле на южной окраине н. п. Богдановка (неподконтрольный правительству, 44 км к западу от Луганска)».