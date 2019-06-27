В ОРЛО на одну ночь отменят действие комендантского часа

27.06.2019 22:04

На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины в ночь на 29 июня будет отменен комендантский час. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на соответствующий «указ» главаря «ЛНР» Леонида Пасечника.

Действие комендантского часа будет приостановлено в ночь с 28 на 29 июня в связи с проведением праздничных мероприятий ко «Дню молодежи» [отмечается в ОРЛО 27 июня, — ред]. В «документе» в частности сказано:

«Постановляю: отменить действие комендантского часа на территории „Луганской Народной Республики“ с 23.00 28 июня 2019 года до 00.00 29 июня 2019 года».

Действие комендантского часа будет возобновлено с 00.00 29 июня.

Источник : https://donpress.com