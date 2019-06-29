Члены НВФ из гранатометов обстреляли жилой сектор в Золотом-4

29.06.2019 12:50

Подразделения НВФ 27 июня совершили обстрел мирного населенного пункта Золотое-4 вдоль линии разграничения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Факт обстрела населенного пункта Золотое-4 зафиксировала украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

По данным СЦКК, обстрел Золотого-4 произошел в четверг, 27 июня, около 5 часов утра. Члены НВФ вели обстрел с направления населенного пункта Золотое-5 из станкового противотанкового гранатомета. В результате была разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома.

Также на дороге рядом со зданием военные зафиксировали воронку. По их оценке она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

«Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению», — отметили в ведомстве.