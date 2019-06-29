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«Не можем смотреть на детей — они голодные!»: шахтеры в «ЛНР» требовали выплатить зарплату. ВИДЕО
Шахтеры и работники предприятий угольной промышленности в ОРЛО долгое время не получают зарплату, несмотря на регулярную отгрузку добытого угля. Люди потребовали вернуть им заработанные деньги во время встречи с «заместителем министра угольной промышленности», который приехал в Антрацит 26 июня 2019 года, пишет ДонПресс.
Рабочие рассказали о своем бедственном положении — нехватке средств на питание, лечение, одежду, оплату коммунальных услуг. По их словам, недавно была выдана зарплата за март, которую «порвали» — разбили на несколько маленьких частей. При этом уголь добывается и отгружается, заполненные машины уезжают каждый день.
Ситуацию с оплатой труда объяснил один из представителей руководства:
«Мы зависим от продажи угля. Задержки угля составляют до 90 суток, из-за этого мы не можем стабильно выплачивать зарплату… Мы как винтик в системе, и эта система позволяет платить зарплату только так».
Люди увольняются, а оставшимся приходится брать на себя их обязанности и работать буквально «за троих». При этом заработная плата, по словам работников, очень низкая.
«У нас половина народа рассчиталась и уехала на заработки. Шахтер — это человек, который когда-то ценился, — говорит одна из работниц. — А сейчас… я пришла после ночи и не могу смотреть на детей — они голодные, просто голодные!».
Чиновник сообщил, что в середине июля будет погашена задолженность за апрель. По его словам, основной проблемой является «заход денег после реализации угольной продукции».
Теги: Донбасс, Антрацит, зарплата, ЛНР, шахтеры, долги
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