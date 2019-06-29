«Подняли вопль»: В «ЛНР» отреагировали на заявление Порошенко по Крыму

29.06.2019 11:11

Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о Крыме еще раз продемонстрировало неготовность Киева к диалогу. Как информирует replyua.net со ссылкой на Nation News, такое заявление прозвучало от Родиона Мирошника, советника главы «ЛНР».

Напомним, что ранее Порошенко заявил, что, восстановив полномочия российской делегации в ПАСЕ, Европа сделала первый шаг по признанию Крыма территорией России. Также политик подчеркнул, что украинская делегация никогда не допустит, чтобы такие действия привели к снятию антироссийских санкций. Мирошник, в свою очередь, заявил, что Киев по-прежнему не готов к открытому диалогу. «Всем таким действиям есть четкие квалификации в международном праве, и Порошенко как человек, закончивший вуз по международному праву, должен это знать, но я думаю, он этого знать не хочет. В данном случае Украина подняла вопль, демонстрируя собственную слабость и неготовность к открытому диалогу», - подчеркнул Мирошник.

Также он отметил, что Украине очень понравилось на протяжении последних пяти лет однобоко предоставлять информацию о России в Парламентской ассамблее. Теперь, как утверждает Мирошник, заявление Порошенко не имеют никакого отношения к реальности.