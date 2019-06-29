- Стрелков: "Под Донецком и Горловкой всю ночь шли артиллерийские бои, гремели канонады - у нас огромные потери"13:24
- Члены НВФ из гранатометов обстреляли жилой сектор в Золотом-412:50
- Минус 6 боевиков за сутки: ВСУ жестко пресекли артобстрелы "Л/ДНР" по всему фронту12:32
- «Подняли вопль»: В «ЛНР» отреагировали на заявление Порошенко по Крыму11:11
- На линии пересечения скопилось сотни машин. КПВВ «Новотроицкое» - в лидерах09:05
- ВСУ жестко ответили боевикам на Донбассе: три оккупанта уничтожены07:48
- Стрелков нервничает: "Арта ВСУ утюжила нас всю ночь, огромные потери в "корпусах""07:30
- Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов21:10
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО18:19
- Утро у пунктов пропуска: везде - очереди08:46
«Подняли вопль»: В «ЛНР» отреагировали на заявление Порошенко по Крыму
Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о Крыме еще раз продемонстрировало неготовность Киева к диалогу. Как информирует replyua.net со ссылкой на Nation News, такое заявление прозвучало от Родиона Мирошника, советника главы «ЛНР».
Напомним, что ранее Порошенко заявил, что, восстановив полномочия российской делегации в ПАСЕ, Европа сделала первый шаг по признанию Крыма территорией России. Также политик подчеркнул, что украинская делегация никогда не допустит, чтобы такие действия привели к снятию антироссийских санкций. Мирошник, в свою очередь, заявил, что Киев по-прежнему не готов к открытому диалогу. «Всем таким действиям есть четкие квалификации в международном праве, и Порошенко как человек, закончивший вуз по международному праву, должен это знать, но я думаю, он этого знать не хочет. В данном случае Украина подняла вопль, демонстрируя собственную слабость и неготовность к открытому диалогу», - подчеркнул Мирошник.
Также он отметил, что Украине очень понравилось на протяжении последних пяти лет однобоко предоставлять информацию о России в Парламентской ассамблее. Теперь, как утверждает Мирошник, заявление Порошенко не имеют никакого отношения к реальности.
Теги: Донбасс, Крым, ЛНР, Порошенко, заявление
- Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности
- «Вернем Крым и Донбасс»: у оккупантов панически прокомментировали заявление Порошенко
- Лавров проговорился о планах Путина "слить" Донбасс: "Хочет превратить всю Украину во вторую Боснию"
- Порошенко: эти санкции будет действовать до полного освобождения украинской земли
- У Порошенко рассказали о категории боевиков, с которых могут снимать уголовную ответственность
- "России нельзя признавать "Л/ДНР", и "Порошенко готовит наступление на Крым", - Лавров поразил Сеть громкой речью
- Вооруженные боевики «ДНР» без причин задерживают наблюдателей СММ ОБСЕ 14:12
- Стрелков: "Под Донецком и Горловкой всю ночь шли артиллерийские бои, гремели канонады - у нас огромные потери"13:24
- Боевики «ДНР» минируют дороги в районе н.п. Петровское и Викторовка 13:11
- Члены НВФ из гранатометов обстреляли жилой сектор в Золотом-412:50
- Минус 6 боевиков за сутки: ВСУ жестко пресекли артобстрелы "Л/ДНР" по всему фронту12:32
- «Подняли вопль»: В «ЛНР» отреагировали на заявление Порошенко по Крыму11:11
- В неподконтрольной Макеевке женщина пыталась покончить жизнь самоубийством10:44
- В «ДНР» гражданку Украины отправили в колонию на 12 лет09:45
- Боевики "ДНР" сделали признание: За 5 недель у нас куча "200" и "300"09:29
- На линии пересечения скопилось сотни машин. КПВВ «Новотроицкое» - в лидерах09:05
- Вооруженные боевики «ДНР» без причин задерживают наблюдателей СММ ОБСЕ 14:12
- Путин сделал важное заявление по поводу освобождения украинских моряков13:49
- Стрелков: "Под Донецком и Горловкой всю ночь шли артиллерийские бои, гремели канонады - у нас огромные потери"13:24
- Боевики «ДНР» минируют дороги в районе н.п. Петровское и Викторовка 13:11
- Члены НВФ из гранатометов обстреляли жилой сектор в Золотом-412:50
- Минус 6 боевиков за сутки: ВСУ жестко пресекли артобстрелы "Л/ДНР" по всему фронту12:32
- 29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня12:14
- В Украине пропадают люди. Это мистика или преступление? 11:49
- Українські шахтарі можуть залишитися без роботи: у чому причина11:28
- «Подняли вопль»: В «ЛНР» отреагировали на заявление Порошенко по Крыму11:11
- 29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня12:14
- Українські шахтарі можуть залишитися без роботи: у чому причина11:28
- Думаете, американцы за Украину воюют? Им плевать на нас - Михаил Чаплыга10:10
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе09:12
- Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов21:10
- Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина20:20
- В ПАСЕ проиграла не Украина, а политика Порошенко19:21
- 8 фактов о Конституции, которых вы, возможно, не знали18:48
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев17:57
- Донбасс-только начало: эксперт озвучил пугающий прогноз для Украины17:42
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев