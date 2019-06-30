Главная / Новости / Луганская область / Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской
Последние новости раздела
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- Новые кадры из Станицы Луганской: как проходит отвод вооружения в одной из самых горячих точек Донбасса. ВИДЕО07:29
- «ЛНР» ожидает блэкаут21:42
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать19:11
- «Не можем смотреть на детей — они голодные!»: шахтеры в «ЛНР» требовали выплатить зарплату. ВИДЕО18:53
- Поиск работы в России для сержанта "ЛНР" закончился трагически: Ненашев стал "грузом 200"18:27
- В «ЛНР» отменяют комендантский час 18:27
- "Зрада чи перемога?'' Що означає відведення українських військ на Донбасі17:56
Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской
30.06.2019 13:18
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, по предварительным данным, российские войска из района Станицы Луганской были отведены, пишет ДонПресс.
По словам Кучмы, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.
«По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт», — заявил бывший президент Украины.
Кучма также добавил, что СММ ОБСЕ «в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района „Станица Луганская“ с обеих сторон и представит окончательное заключение».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, вооружение, Станица Луганская, отвод
Читайте также:
- Хуг посетил КПВВ "Станица Луганская" после обстрела боевиков (ФОТО)
- ОБСЕ сообщила о новых размещениях танков боевиков у Донецка
- Боевикам "ЛНР" запретили ездить на боевой технике в районе Станицы Луганской из-за визита ОБСЕ – разведка
- Террористы на Донбассе испытывают новое орбитальное оружие: опубликованы неопровержимые доказательства
- В 100 метрах от патруля ОБСЕ на Донбассе произошел взрыв
- Наблюдатели слышали на Донетчине более 200 взрывов и видели массу тяжелой военной техники
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе09:09
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- Новые кадры из Станицы Луганской: как проходит отвод вооружения в одной из самых горячих точек Донбасса. ВИДЕО07:29
- Минометы, танки, САУ: жители Донецка слышат звуки тяжелых орудий 22:34
- «ЛНР» ожидает блэкаут21:42
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- В Днепре взбешенная толпа взяла штурмом секонд-хенд11:28
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Климкин встревожен слухами о «сговоре» РФ и Европы09:58
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое20:24
- "Зрада чи перемога?'' Що означає відведення українських військ на Донбасі17:56
- Идеальная профессия для каждого знака зодиака14:31
- 29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня12:14
- Українські шахтарі можуть залишитися без роботи: у чому причина11:28
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев