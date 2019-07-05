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Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел боевиков
Члены НВФ обстреляли из стрелкового оружия патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи Золотого Луганской области. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.
Так, наблюдатели пишут:
«4 июля патруль СММ в составе четырех сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился на блокпосте вооруженных формирований, расположенном на южном крае участка разведения в районе н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска), где наблюдатели готовились к запуску беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия».
Члены патруля отмечают, что двое из них находились снаружи, а остальные двое сидели внутри автомобилей (двери были приоткрыты), они услышали 30−40 очередей из крупнокалиберного пулемета и 20−30 выстрелов из стрелкового оружия — все на расстоянии ориентировочно 1−2 км к северо-северо-западу от их местоположения.
Как стало известно, пули пролетели на высоте 10−15 м над ними и они слышали и видели, как пули попали в опоры линии электропередачи примерно в 10−15 м к юго-западу от них.
Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, боевики, Золотое
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