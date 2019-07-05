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Стало известно, какую опасность создает для ВСУ разведение войск в Станице Луганской
С тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает опасность для бойцов ООС, несущих оборону в полосе населенного пункта.
Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский, передает donpress.com.
Так, на вопрос, может ли разведение войск привести к потере новых территорий, Забродский ответил:
«Это отведение войск, кроме того, что оно дает, возможно, хороший конструктивный пример того, как можно этого добиться, одновременно, чисто с тактической точки зрения создает большую безопасность, в том числе и для подразделений, которые обороняются в полосе в районе Станицы Луганской».
Военный отметил, что на данный момент разрыв между позициями ВСУ и НВФ составляет около 2 километров:
«Два километра, с военной точки зрения, — это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы почти на два километра теоретически расширили серую зону. Поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошел с высоты князя Игоря, нет, есть подтверждение ОБСЕ. А мы знаем, как работает наблюдательная миссия — она до 16:00 работает, а с 16:00 сидит и ужинает и так до следующего утра».
Он считает, что пока неизвестно, как будет развиваться ситуация в Станице Луганской.
Кроме того, он уточнил, что по данным источников, членами НВФ готовится в спешном порядке железная конструкция, которая позволит очень быстро ввести в действие мост:
«Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику, если будет такое задание поставлено, форсирование этой водной преграды. Это — военный аспект».
На вопрос смогут ли украинские военные при необходимости вернуться на свои позиции, Забродский сказал:
«Участок возле Станицы Луганской — это, к сожалению, не чистое поле и не асфальтированная площадь, где можно просто сделать 1600 шагов вперед и продвинуться на 900 метров. Это лес, это берег реки. И еще непонятно, если будет такое задание, не вступят ли подразделения на участок, где например, будет подготовлен огонь с той стороны, а может и заминировано, а, может, будут нарушены фортификационные сооружения, а это 100% будет сделано. Я бы на месте противника именно так и сделал».
Теги: Донбасс, войска, разведение, ОБСЕ, ВСУ, Станица Луганская, НВФ, ООС
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