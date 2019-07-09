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Архив - Луганская область

А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице

09.07.2019 21:33
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А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице

Самопровозглашенная "ЛНР" расценит как акт агрессии ремонт моста в Станице Луганской. Об этом во вторник, 9 июля, заявил глава "республики" Леонид Пасечник в Twitter, передает Корреспондент.
По его словам, любые односторонние действия Украины на территории "ЛНР" - попытка сорвать разведение сил у Станицы.
"Любые односторонние действия Украины на территории "ЛНР", частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии. Вы хотите сорвать разведение, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг", - заявил Пасечник.
Таким обрзом он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о готовности дать сепаратистам восемь дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов. В противном случае Украина готова сама начать строить мост, но незаконные вооруженные формирования должны разобрать свои укрепления.
Напомним, украинская власть анонсировала запланированные работы по восстановлению моста в Станице Луганской еще в марте 2019 года.



Теги: Донбасс, ремонт, мост, ЛНР, Станица Луганская
 
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