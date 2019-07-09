- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- В сети показали фото позиций ВСУ после удара НВФ из ПТУР11:52
- Зеленский сделал громкое заявление по Станице Луганской после встречи с Юнкером и Туском11:32
- Пятеро боевиков уничтожены и ранены: бойцы ВСУ оглушили оккупантов РФ мощной контратакой10:28
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС на Донбассе: Большая очередь на КПВВ «Новотроицкое»10:09
- Главари «ДНР» и «ЛНР» срочно увеличили число личной охраны09:52
- В зоне ООС погиб боец ВСУ, ранее освобожденный из плена09:31
- «Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО08:29
"Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть
Фонд "Повернись живим" рассказал о погибшем на Донбассе 42-летнем добровольце Владиславе Локтионове, который провел 19 месяцев в плену и вернулся на фронт.
Доброволец ВС Украины Владислав Локтионов погиб на Донбассе 7 июля, когда мина боевиков попала в блиндаж, где находился 42-летний защитник, передает "Диалог.UA".
"В декабря 2017 года во время большого обмена Владислава удалось забрать из плена так называемой "ЛНР". В застенках боевиков человек был длинных 19 месяцев. Он ушел добровольцем на войну в 2015 году, после освобождения из плена прошел реабилитацию и снова вернулся на передовую", - рассказывают в Сети его историю.
Примечательно, что защитнику Украины пришлось в суде доказать, что он не дезертир, чтобы снова попасть в ряды ВСУ "Доказал. Вернулся в армию. Отдал за нас с вами жизнь. Дома в Днепре у Локтионова остались мама и маленький сын. Вечная память Герою! Не забудем! Не простим!" - пишет фонд "Повернись живим".
Теги: Донбасс, мина, плен, гибель, блиндаж, ЛНР, боевики, добровольцы, ВСУ, соцсети
- Генерал ВС РФ Ивашов: боевики "ЛНР" и "ДНР" не имеют шансов против ВСУ, без нас они никто и ничто - подробности
- Подрыв боевиками "ЛНР" авто ВСУ: появилось фото убитого террористами Героя Андрея Елистратова
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Пять часов жесткой схватки: в бою под Крымским четверо украинских воинов погибли, сдерживая натиск врага
- Оккупанты на Донбассе напуганы огромными потерями и готовы восстать: "Москва предает даже погибших"
- Украинская сторона СЦКК подтвердила факт подрыва авто СММ ОБСЕ на мине, боевики заявили об одном погибшем
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»13:48
- Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена13:32
- Режиссер Шахназаров сделал циничное заявление об Украине, назвав "причину" войны на Донбассе20:30
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- «Есть предположение, что это АЭС!»: россияне в невероятной панике из-за непонятных взрывов в Ростовской области18:47
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- В Офисе президента рассказали, сколько получает Зеленский и кому не платят зарплату17:28
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией15:26
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением