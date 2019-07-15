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Архив - Луганская область

На КПВВ в Станице Луганской начал курсировать автобус

15.07.2019 14:30
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На КПВВ в Станице Луганской начал курсировать автобус

В Станице Луганской запустили рейсовый автобус от КПВВ до разрушенного моста через Северский Донец. Об этом сообщил замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Фейсбуке, передает LB.ua.
"Мы сделали еще один шаг к миру: отныне от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на нашей стороне престарелых и инвалидов будет подвозить специализированный автобус. Длина "дороги жизни" - всего 800 метров по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием", - написал Клименко.
Чиновник добавил, что администрация опасается провокаций и терактов, которые могут нарушить курсирование автобуса, и призвал всех быть внимательными и осторожными.



Теги: автобус, мост, Станица Луганская, КПВВ
 
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