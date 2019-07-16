- В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО20:01
- Главарь "ДНР" Пушилин публично "спустил на землю" Медведчука - кум Путина получил тяжелый удар перед выборами19:42
- Попытка №19: каковы шансы на успех нового перемирия на Донбассе19:00
- "Зеленский, как слышно?" - оккупанты "Л/ДНР" нагло обратились к президенту Украины. ВИДЕО14:10
- «Поездка в один конец»: Гройсман объяснил, почему Украина не сможет платить пенсии в ОРДЛО13:08
- Волкер хлестко ответил Путину на выдачу паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей12:50
- В районе Кадиевки обнаружена радиорелейную станция и командно-штабные машины боевиков «ЛНР»11:52
- Через КПП «Гуково» и «Донецк» с территории РФ и обратно прошли 22 человека в военной форме10:51
- Ситуация на Донбассе: и ВСУ, и боевики понесли серьезные потери07:49
- В Минске стороны договорились о перемирии на Донбассе 11:02
На КПВВ «Станица Луганская» произошел серьезный инцидент
На КПВВ «Станица Луганская» между тремя мужчинами, которые пересекали пункт пропуска, завязался конфликт. Об этом сообщает ДонПресс.
По данным правоохранителей, сегодня между стоявшими в очереди на проверку документов мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них применил против оппонента перечный газовый баллончик. В свою очередь, полицейские батальона «Луганск-1» остановили конфликт и задержали его участников. Пострадавшему во время инцидента была оказана медицинская помощь.
В полиции добавили:
«В ходе проведения проверки по данному факту установлено, что все трое мужчин являются жителями ОРЛО — пострадавший — из г. Луганск, а два его оппонента — из г. Алчевск. На данный момент мужчины находятся в отделе полиции для дальнейшей проверки.
Теги: Донбасс, инцидент, Станица Луганская, КПВВ
- Украина изъявила желание отремонтировать мост для сепаратистов в Станице Луганской
- Кабакаев: информация об отводе ВСУ и сил сепаратистов от Станицы Луганской - фейк
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 сентября
- Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов
- В СММ ОБСЕ заявили о завершении процесса разведения сил и средств у Станицы Луганской
- Гиркин объяснил, чем опасно для «ЛДНР» разведение сил возле Станицы Луганской
- Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»22:10
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
- В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО20:01
- Главарь "ДНР" Пушилин публично "спустил на землю" Медведчука - кум Путина получил тяжелый удар перед выборами19:42
- Попытка №19: каковы шансы на успех нового перемирия на Донбассе19:00
- В ОРДО из-за порыва водовода несколько тысяч человек остались без воды14:32
- "Зеленский, как слышно?" - оккупанты "Л/ДНР" нагло обратились к президенту Украины. ВИДЕО14:10
- «На Каргиле, Еленовке и Гнутово очереди почти не двигаются»: соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО13:51
- «Поездка в один конец»: Гройсман объяснил, почему Украина не сможет платить пенсии в ОРДЛО13:08
- Волкер хлестко ответил Путину на выдачу паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей12:50
- Зеленский может объявить тотальную мобилизацию и начать наступление на Донбассе, – советник президента. ВИДЕО22:35
- Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»22:10
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
- В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО20:01
- Главарь "ДНР" Пушилин публично "спустил на землю" Медведчука - кум Путина получил тяжелый удар перед выборами19:42
- Убийца и насильник девочки останется за решеткой пожизненно: суд отклонил апелляцию19:21
- Попытка №19: каковы шансы на успех нового перемирия на Донбассе19:00
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде 18:40
- Как поделят Раду18:20
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Инфаркт в Украине "молодеет"22:00
- Назван необычный метод лечения солнечных ожогов10:40
- Диетолог рассказал, какие сухофрукты нельзя худеющим08:20
- Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах22:04
- Специалисты рассказали, в чем польза оливкового масла21:40
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- В Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- «Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе