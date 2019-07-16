Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На КПВВ «Станица Луганская» произошел серьезный инцидент

16.07.2019 18:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На КПВВ «Станица Луганская» произошел серьезный инцидент

На КПВВ «Станица Луганская» между тремя мужчинами, которые пересекали пункт пропуска, завязался конфликт. Об этом сообщает ДонПресс.

По данным правоохранителей, сегодня между стоявшими в очереди на проверку документов мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них применил против оппонента перечный газовый баллончик. В свою очередь, полицейские батальона «Луганск-1» остановили конфликт и задержали его участников. Пострадавшему во время инцидента была оказана медицинская помощь.

В полиции добавили:
«В ходе проведения проверки по данному факту установлено, что все трое мужчин являются жителями ОРЛО — пострадавший — из г. Луганск, а два его оппонента — из г. Алчевск. На данный момент мужчины находятся в отделе полиции для дальнейшей проверки.



Теги: Донбасс, инцидент, Станица Луганская, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх