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Архив - Луганская область

"У тебя есть целый президент", - Коломойский об отношениях с Зеленским

17.07.2019 18:20
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"У тебя есть целый президент", - Коломойский об отношениях с Зеленским

Олигарх Коломойский в очередной раз открестился от каких-либо тесных связей с президентом Зеленским. Об этом он сообщил в интервью Financial Times, передает https://www.dialog.ua/. Ранее близкий к президенту Лещенко раскрыл возможности Коломойского в команде Зеленского. Олигарх утверждает, что абсолютно не связан с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и никоим образом на него влияет. При этом, комментируя президентство Зеленского, Коломойский подчеркнул, что ему всего лишь везет. Украинский крупный бизнесмен утверждает, что его тесно связывают с Зеленским в СМИ, но на деле нет никаких улик. Коломойский уверяет, многие его знакомые и товарищи приписывают ему управление над президентом и заявляют, что "у него есть целый президент". Следственный судья Печерского районного суда г. Киева Сергей Вовк снял арест с 415 земельных участков и объектов недвижимости компании "Приватофис" Коломойского, которые были арестованы в 2017 году после национализации "ПриватБанка". США жестко предупредили Коломойского: Березовец рассказал, что может скоро ждать одиозного олигарха.

 



Теги: Донбасс, президент, Коломойский, Зеленский
 
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